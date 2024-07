Jordan Bardella als Premierminister? Dieses Szenario ist nicht mehr denkbar. Keystone

«Frankreich muss mit dem Rücken zur Wand stehen, um sich zu verändern»

Bei den Parlamentswahlen in Frankreich gab es einige Überraschungen: Die Neue Volksfront wurde stärkste Fraktion in der Nationalversammlung, gefolgt vom Mitte-Block und dem Rassemblement National (RN). Ein politischer Beobachter aus Frankreich erläutert die Ergebnisse.

Alexandre Cudré

Nach der überraschenden Aufholjagd der Linken in der zweiten Runde der Parlamentswahlen ist es Zeit für eine Bilanz: Während die Nouveau Front Populaire (NFP) die stärkste Partei Frankreichs ist, ist das Lager des Präsidenten auf den zweiten Platz zurückgefallen. Das Rassemblement National (RN) konnte jedoch am meisten zulegen und wurde zur stärksten Partei des Landes, vor der Renaissance, die um mehr als 60 Sitze abstürzte.

Abgesehen von diesen Zahlen gibt es eine Feststellung: Sowohl in der zweiten als auch in der ersten Runde der Parlamentswahlen – und der Präsidentschaftswahlen 2022 – teilen sich drei mehr oder weniger gleich grosse Blöcke den Löwenanteil: die Linke, die Mitte und die Rechte. Ist dies eine neue Norm für die Regierung Frankreichs, nachdem das Zweiparteiensystem seit Jahrzehnten die Geschicke des Landes bestimmt hat?

Wir blicken zurück auf die zweite Runde der Parlamentswahlen mit Paul Cébille, Projektleiter für Meinungsforschung im Bildungsministerium, ehemaliger Studienbeauftragter beim Institut français d'opinion publique (IFOP) und Mitglied des Meinungsinstituts Jean-Jaurès und Sciences Po Strasbourg.

Paul Cébille. dr

Die Mitte schrumpft, die Linke und die Rechte legen zu: Was ist von diesen drei Blöcken zu halten, die in etwa gleich gross sind?

Paul Cébille: Die Verzichtserklärungen zwischen der ersten und der zweiten Runde haben diese drei grossen Gruppen begünstigt. Dies war bereits im ersten Wahlgang zu beobachten und ist jetzt noch deutlicher geworden.



Ist die Links-Rechts-Spaltung in Frankreich endgültig überwunden?

Nein, sie bleibt für viele Themen relevant, insbesondere für die Wirtschaft oder die Einwanderung. Diese Spaltung wird mit den Themen, die sich aktuell aufdrängen, wiederkehren. Einige haben versucht, sie zu überwinden, sei es Emmanuel Macron oder das RN, aber es gibt immer noch Themen, bei denen sich dieses Analyseraster durchsetzt.



Was ist von der Erosion des präsidialen Lagers und der Mitte des politischen Spektrums zu halten?

Die politische Mitte geht als Verliererin aus den Parlamentswahlen hervor. Dies ist insbesondere auf die Strategie der Abtrünnigen zurückzuführen, um das RN zu bremsen. Einige Abgeordnete aus dem Lager des Präsidenten, die wiedergewählt hätten werden können, haben sich zugunsten der Linken gegen das RN zurückgezogen. Das bedeutet viele Stimmenverluste zwischen der ersten und der zweiten Runde.

Man liest, dass das RN in der zweiten Runde «verloren» habe, aber ist das wirklich der Fall?

Es kommt auf den Standpunkt an, den man einnimmt. Gemessen an den Erwartungen der ersten Runde ist es ein Misserfolg. Noch vor ein paar Tagen dachte man, dass das RN die Mehrheit in der Versammlung haben und regieren könnte. Aber wenn man ein wenig objektiv bleibt, was die Zahlen im Vergleich zu den Präsidentschaftswahlen 2022 angeht, ist der Zuwachs sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde sehr deutlich, sowohl bei den Stimmen (fast 37 %) als auch bei den Sitzen. Und es kommt allein an die Spitze, während die NFP immerhin aus vier Parteien besteht.

«In diesem Sinne kann man sagen, dass das RN trotz des Ergebnisses der Linken der wahre Gewinner dieser Wahlen bleibt.»

Doch die Strategie, die Linke zu vereinen, scheint aufgegangen zu sein ...

Ja, die Linke hat Stimmen gewonnen, weil sie geschlossen angetreten ist. Es wird nun Debatten innerhalb der Partei geben, aber ich denke, dass dieser Block in der Nationalversammlung zusammenbleiben wird. Das gemeinsame Programm ist da und sollte respektiert werden. Die Neue Volksfront ist, wie zuvor die Nupes [die Neue ökologische und soziale Volksunion, Anm. d. Redaktion], nahe an der Macht und für sie ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um so viel wie möglich aus dieser Situation zu machen.

Emmanuel Macron hat den Rücktritt seines Premierministers Gabriel Attal abgelehnt. Was passiert da?

Auf den ersten Blick will der Präsident seine Regierung vorerst im Amt lassen, um die politische Stabilität zu gewährleisten, bis das neue Parlament im Amt ist. Die neu gewählten Abgeordneten haben im Übrigen einen Monat Zeit, um zu entscheiden, ob sie im Parlament bleiben oder ihre Kandidatur zurückziehen. Die Regierung muss in dieser Zeit in der Lage sein, die laufenden Geschäfte weiterzuführen. Anschliessend wird er sicherlich die Regierungsmannschaft erneuern.



Und dann?

Sollte Gabriel Attal nach diesem Datum doch noch zurücktreten, ist unklar, wer als Premierminister bevorzugt werden würde.

«Die Situation ist ungewöhnlich und es gibt ziemlich viele Unbekannte.»

Es geht um wirtschaftliche und finanzielle Fragen, und die Verfassung sollte massgeblich sein. Aber der Premierminister, der vom Präsidenten ausgewählt wird, muss sicherstellen, dass er in der Nationalversammlung keine Mehrheit gegen sich hat.

Jordan Bardella wird nun für diesen Posten ausgeschlossen. Wird die richtige Kandidatur aus den Reihen der NFP kommen?

Es muss eine starke Persönlichkeit sein, die aber die besten Chancen hat, sich in der Versammlung zu halten. Das Präsidentenlager muss Wohlwollen zeigen, wenn es sich um einen Kandidaten der NFP handelt. Daran glaube ich nicht so sehr. Tatsächlich denke ich, dass es wohl wieder jemand aus der Mitte sein wird, oder vielleicht eine Persönlichkeit aus dem linken Lager, aber nicht aus dem ideologisch flexibleren La France insoumise (LFI). Aber es muss eine Persönlichkeit sein, die sowohl vom Zentrum als auch von den Republikanern bestätigt wird, um effektiv arbeiten zu können.

Was ist von einer Persönlichkeit wie Raphaël Glucksmann zu halten, der gerade den zentristischen Flügel der Linken vertritt?

Dies ist unwahrscheinlich, da er intern zu umstritten ist.

«Aber wir kommen in einen etwas unklaren Bereich und es ist durchaus möglich, dass wir bei dieser Nominierung eine Überraschung erleben werden.»

Die Sozialistische Partei hat ihre Stimmen verdoppelt, zum ersten Mal seit 2017. Erlebt sie nach sieben Jahren des Scheiterns eine Wiederauferstehung?

Das zeigt, dass nicht die gesamte Linke extremistisch geworden ist und es eine gemässigte linke Wählerschaft gibt, die noch existiert und von den Stimmenübertragungen profitiert hat. Da die NFP und Renaissance sich gegenseitig geholfen haben, ihre Kandidaten in die zweite Runde zu bringen, hat dies eher gemässigten sozialistischen Kandidaten als LFI-Kandidaten den Vorzug gegeben.

«Es ist eine Art Sprungbrett, das zeigt, dass die gemässigte Linke noch etwas zur Debatte beiträgt.»

Der extremistische Anteil auf Seiten der LFI ist jedoch nach wie vor sehr mächtig. Soziologisch gesehen wird sie eher in den Städten gewählt, während die PS [Parti Socialiste, Anm. d. Redaktion] auf dem Land bessere Ergebnisse erzielt.

Ist Frankreich wirklich «unregierbar», wie vielfach behauptet wird?

Was man sagen kann, ist, dass das Mehrheitswahlrecht mit zwei Wahlgängen nicht mehr funktioniert, um Mehrheiten zu schaffen. Die Gesellschaft spaltet sich und es wird für die Parteien immer schwieriger, im zweiten Wahlgang 50 % zu erreichen.

«In Frankreich muss man immer erst mit dem Rücken zur Wand stehen, um etwas zu ändern.»

Viele europäische Länder arbeiten nach dem Verhältniswahlrecht und einigen sich darauf, eher zu regieren als eine Mehrheit zu kontrollieren. Das mag für Länder, die mit diesem System arbeiten, archaisch klingen und vielleicht wäre das auch in Frankreich angebracht. Die Frage ist nun, wie sich die gewählten Abgeordneten in der Nationalversammlung verhalten werden.