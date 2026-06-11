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Donald Trump kündigt weitere Angriffe im Iran an

Donald Trump kündigt weitere Angriffe im Iran und baldige Einnahme der Insel Charg an

11.06.2026, 14:3711.06.2026, 14:52

Die USA sollen heute Abend erneut Angriffe gegen den Iran durchführen. Das schreibt Präsident Donald Trump auf Social Media. Die Angriffe sollen «sehr schwer» werden, so Trump in Grossbuchstaben. Er blickt dem Vorhaben optimistisch entgegen: So seien die Verteidigungsinfrastrukturen so gut wie nicht mehr vorhanden.

Weiter kündigte er an, in naher Zukunft die Kontrolle über die Insel Charg und weitere wichtige Ölinfrastrukturen erlangen zu wollen. «Wir werden die totale Kontrolle über deren Öl- und Gasmärkte haben», so Trump. Man wolle die Situation wie in Venezuela handhaben, wo dies für beide Staaten «hervorragend» funktioniere.

epa12819148 A handout satellite image made available by Copernicus, the European Union&#039;s Earth Observation Programme, on 14 March 2026 shows Kharg island, Iran, 07 March 2026. US President Trump ...
Die Insel Charg ist für den Iran äusserst wichtig.Bild: keystone

Die Insel Charg liegt etwa 25 Kilometer von der iranischen Küste entfernt im nordöstlichen Teil des Persischen Golfs. Sie ist für den Öl-Handel im Iran von zentraler Bedeutung: Mehr als 90 Prozent der iranischen Öl-Exporte laufen über die Insel – der grösste Teil davon nach China. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

Mehr zum Iran:

Schwerste Eskalation seit April zwischen USA und Iran – die 6 wichtigsten Punkte
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Tomtschi
11.06.2026 14:43registriert März 2019
"Donald Trump kündigt an..." sprich Artikel lesen überflüssig, wird sowieso wieder anders kommen.
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bärn
11.06.2026 14:44registriert Juli 2016
haha... und in wenigen stunden dann... "wir haben die übung abgeblasen, weil iran will den deal den wir vorgeschlagen haben".... wieso hören wir überhaupt noch zu was dieses heissluftgebläse im sekundentakt rauslässt?
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