Donald Trump kündigt weitere Angriffe im Iran und baldige Einnahme der Insel Charg an

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Die USA sollen heute Abend erneut Angriffe gegen den Iran durchführen. Das schreibt Präsident Donald Trump auf Social Media. Die Angriffe sollen «sehr schwer» werden, so Trump in Grossbuchstaben. Er blickt dem Vorhaben optimistisch entgegen: So seien die Verteidigungsinfrastrukturen so gut wie nicht mehr vorhanden.

Weiter kündigte er an, in naher Zukunft die Kontrolle über die Insel Charg und weitere wichtige Ölinfrastrukturen erlangen zu wollen. «Wir werden die totale Kontrolle über deren Öl- und Gasmärkte haben», so Trump. Man wolle die Situation wie in Venezuela handhaben, wo dies für beide Staaten «hervorragend» funktioniere.

Die Insel Charg ist für den Iran äusserst wichtig. Bild: keystone

Die Insel Charg liegt etwa 25 Kilometer von der iranischen Küste entfernt im nordöstlichen Teil des Persischen Golfs. Sie ist für den Öl-Handel im Iran von zentraler Bedeutung: Mehr als 90 Prozent der iranischen Öl-Exporte laufen über die Insel – der grösste Teil davon nach China. (dab)

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