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Iran legt 41 Flugzeuge wegen Sicherheitsbedenken bei Triebwerken still

Sicherheitsbedenken: Iran legt 41 Passagierflugzeuge still

11.10.2026, 16:0111.10.2026, 16:01

Der Iran hat wegen Sicherheitsbedenken 41 Passagierflugzeuge aus dem Verkehr gezogen. «Nach den Informationen, die uns vorliegen, haben auch die Sicherheitsbehörden die iranische zivile Luftfahrtbehörde vor dem hohen Risiko beim Betrieb dieser Flugzeuge gewarnt», zitierte die Nachrichtenagentur Khaneh Mellat die Abgeordnete Sara Fallah. Demnach geht es um mögliche Mängel an den Triebwerken der Maschinen des Herstellers McDonnell Douglas.

Fallah, die der Kommission für nationale Sicherheit im Parlament angehört, übte Kritik an den heimischen Fluggesellschaften. «Leider ist die Sichtweise einiger dieser Unternehmen vollständig kommerziell und wirtschaftlich geprägt», sagte sie. Es sei inakzeptabel, dass die Airlines die hohen Preise für Ersatzteile als Vorwand anführten. «Letztendlich ist uns das Leben der Menschen wichtiger.»

Sanktionen erschweren Wartung und Instandsetzung

Iranische Fluggesellschaften haben seit Jahren einen schlechten Ruf. Grund dafür sind die harten internationalen Sanktionen, die die Wartung von Flugzeugen und die Beschaffung von Ersatzteilen erschweren.

Die US-Regierung hatte jüngst neue und umfassendere Sanktionen gegen den iranischen Luftfahrtsektor verhängt. Sie sind Teil des Wirtschaftskriegs, den Washington gegen Teheran führt. US-Finanzminister Scott Bessent drohte im September Ländern mit dem Ausschluss aus dem US-Dollarsystem, sollten sie iranische Airlines mit Treibstoff versorgen, Landedienste bereitstellen oder Tickets für sie verkaufen. Viele internationale Verbindungen wurden eingestellt. (sda/dpa)

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