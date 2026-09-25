Video: watson/nina bürge

Präsident des Iran schenkt Parmelin dieses Buch – das steckt dahinter

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Am Rande der UN-Generalversammlung, die diese Woche in New York stattgefunden hat, hat der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin den iranischen Präsidenten Masoud Peseschkian getroffen. Nach dem Treffen hat Peseschkian Parmelin ein Geschenk gemacht: Ein Buch, in dem angeblich die Verbrechen der USA gegen den Iran dokumentiert sein sollen. Schau dir im Video an, wie Parmelin das Buch erhält:

Video: watson/nina bürge

In dem Buch sollen Verbrechen der USA gegen den Iran, US-Sanktionen gegen den Iran, militärische Angriffe und Ermordungen von iranischen Wissenschaftlern dokumentiert sein. Das Buch trage den Titel «Amerikas Hilfe für das iranische Volk», wie die iranische Nachrichtenagentur Fars News schreibt.

Ob die Dokumentationen in dem Buch der Wahrheit entsprechen, lässt sich nicht sagen. Das Bundesamt für Wirtschaft hat gegenüber «20 Minuten» bestätigt, dass der Bundespräsident das Buch erhalten und das offizielle Geschenk, wie es üblich sei, nach Bern mitgenommen habe. Vor Ort hat Bundespräsident Guy Parmelin keine Stellung zum Geschenk des iranischen Präsidenten bezogen.

Während des Treffens zwischen Masoud Peseschkian und Guy Parmelin sei es hauptsächlich um die Thematik gegangen, ob die Schweiz einen Beitrag zum Vertrauensaufbau zwischen den USA und dem Iran leisten könne. Und falls dies möglich wäre, wie dies zustande kommen könne.

Parmelin selbst äusserte sich auf der Plattform X zu dem Treffen und schrieb, dass er den Austausch zwischen den Ländern und die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen ihnen bekräftige. (nib)