Iran widerspricht Trump: Keine weiteren Gespräche mit den USA geplant

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Laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna sind keine neuen Gespräche zwischen dem Iran und den USA geplant. Die Agentur widerspricht damit Andeutungen von US-Präsident Donald Trump, dass Gespräche bald wieder aufgenommen werden könnten.

«Die iranische Delegation, die sich derzeit in New York aufhält (im Rahmen der UN-Generalversammlung, Anm. d. Red.), plant keine Verhandlungen mit den USA», schreibt Irna am Montag unter Berufung auf eine der Delegation nahestehende Quelle.

US-Präsident Trump erklärte am Sonntag gegenüber Axios, er rechne in Kürze mit einer Wiederaufnahme der Gespräche mit dem Iran, einen Tag nachdem er einen von Teheran vorgelegten Plan zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus innerhalb von sieben Tagen abgelehnt hatte.

«Die Standpunkte und Positionen der Islamischen Republik Iran wurden der amerikanischen Seite am vergangenen Dienstag über einen katarischen Vermittler klar und deutlich mitgeteilt», fügt die Agentur Irna hinzu und fügt an, dass die iranische Delegation am Dienstag nach Teheran zurückkehren werde. (sda/awp/afp)