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Iran

Iran setzt neue Raketen gegen Schiffe ein

A motorboat passes a general cargo ship anchored in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) APTOPIX Iran War Strait of Hormuz
In der Strasse von Hormus setzt der Iran neue Anti-Schiffs-Raketen ein.Bild: keystone

«Wichtige Warnung an den Feind»: Iran setzt neue Raketen gegen Schiffe ein

07.09.2026, 13:1407.09.2026, 13:14

Der Iran hat im Persischen Golf nach eigenen Angaben eine neue Anti-Schiffs-Rakete gegen die US-Marine eingesetzt.

In einem Interview mit dem staatlichen Rundfunk berichtete der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, vom erstmaligen Einsatz eines neuartigen Seezielflugkörpers. «Dies ist eine wichtige Warnung an den Feind und bedeutet, dass die Seeblockade verwundbar ist», sagte der General.

Das US-Militär hatte am Samstag drei iranische Öltanker angegriffen und ausser Betrieb gesetzt. Zuvor hatten iranische Revolutionsgarden nach Angaben des zuständigen US-Regionalkommandos Centcom ballistische Raketen auf zwei US-Kriegsschiffe abgefeuert.

«Die Strasse von Hormus ist vollständig geschlossen, und die Behauptung der USA, dass Schiffe und Öltanker sie passieren, ist eine Lüge»
Mohsen Resai, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats

Resai wies in dem Interview die US-Darstellung zurück, wonach die Strasse von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr wieder offen sei. «Die Strasse von Hormus ist vollständig geschlossen, und die Behauptung der USA, dass Schiffe und Öltanker sie passieren, ist eine Lüge», sagte er.

Schiffe, die mit ausgeschalteter Navigation versuchten, die Meerenge zu passieren, würden meist angegriffen. Irans Streitkräfte hätten sich jedoch vorerst «aus Umweltschutzgründen» entschieden, diese Schiffe nicht zu versenken. (pem/sda/dpa)

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