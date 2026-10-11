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Behörde: Erneut Tanker in Strasse von Hormus angegriffen

Behörde: Erneut Tanker in Strasse von Hormus angegriffen

11.10.2026, 05:0611.10.2026, 05:06

In der Strasse von Hormus ist erneut ein Tanker angegriffen worden. Das Schiff sei nach Angaben des Kapitäns von einem «unbekannten Geschoss» getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO). Es sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei den Angaben nach aber in Sicherheit. Das Ausmass der Schäden sei noch unklar, hiess es weiter. Auch wer für die Attacke verantwortlich war, ist noch ungewiss.

Der Iran blockiert seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr in der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Strasse von Hormus. In der an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breiten Meerenge kam es zuletzt wieder regelmässig zu Beschuss. Irans Revolutionsgarden hatten erst am Freitag erklärt, einen Flüssiggastanker auf einer Route nahe der omanischen Küste attackiert zu haben.

In den vergangenen Monaten hatte die US-Marine dort zur Sicherheit zivile Handelsschiffe begleitet. Denn der Iran betrachtet diese Route als «illegal» und fordert die Passage entlang seiner eigenen Küste. Auch das US-Militär hat wiederholt iranische Schiffe in der Meerenge attackiert. Sie ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. (sda/dpa)

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