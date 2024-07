Iran beschlagnahmt erneut ausländischen Tanker

Die IRGC-Marine hat in den letzten Jahren immer wieder ausländische Öltanker wegen angeblichen Treibstoffschmuggels festgesetzt. Der Westen wirft dem Iran vor, damit eine Machtposition am Persischen Golf demonstrieren zu wollen. Der Persische Golf – und insbesondere die Strasse von Hormus zwischen dem Iran und Oman – gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. (hkl/sda/dpa)

Die Marineeinheiten der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) im Persischen Golf haben erneut einen ausländischen Öltanker festgesetzt. Der Tanker unter der Flagge Togos habe über 1,5 Millionen Liter illegales Gasöl transportiert, erklärte die IRGC in der südiranischen Provinz Buschehr. Die zwölf ausländischen Besatzungsmitglieder des Öltankers, die hauptsächlich aus Indien und Sri Lanka stammen, seien vorläufig festgenommen worden, so die IRGC laut Nachrichtenagentur Isna. Weitere Angaben zu dem Vorfall sollten später bekanntgegeben werden.

