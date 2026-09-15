sonnig14°
DE | FR
burger
International
Iran

Greenpeace: Fünf grössere Ölteppiche in Strasse von Hormus

Greenpeace: Fünf grössere Ölteppiche in Strasse von Hormus

15.09.2026, 09:2215.09.2026, 09:22

In der Strasse von Hormus zeigen aktuelle Satellitenbilder nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation Greenpeace mittlerweile fünf grössere Ölteppiche. Die Verschmutzung habe unter anderem die iranische Küste in der Nähe von Schutzgebieten um die Insel Gheshm erreicht, hiess es in einer Mitteilung. An der Insel liegen unter anderem grosse Mangrovenwälder.

A motorboat travels past commercial vessels anchored amid haze in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran, Monday, Sept. 7, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) APTOPIX Iran War Strait of Hormuz
In der Strasse von Hormus gibt es laut Greenpeace fünf Ölteppiche.Bild: keystone

Auch an der omanischen Südseite der Strasse von Hormus sei einer der Ölteppiche sichtbar, hiess es weiter. Die zerklüftete Küste dort gilt als wichtiges Vogelrastgebiet.

Weitere Ölteppiche in der Region könnten vom Tanker «Riesco» stammen. «Dies könnte darauf hindeuten, dass das Schiff gesunken ist und weiterhin Öl austritt», schreibt Greenpeace unter Verweis auf ein lediglich mögliches Szenario. Das US-Militär hatte die «Riesco» und weitere Tanker, die mit dem Iran in Verbindung gebracht werden, nach eigenen Angaben angegriffen. Auch der Iran hatte mehrfach Schiffe in der Region attackiert. Die Verschmutzungen mit konkreten Schiffsangriffen in der Region zu verbinden, ist häufig auch aufgrund eingeschränkter Transponderdaten schwer.

Greenpeace: Weiterer Ölteppich an Omans Küste vergrössert sich

Zudem breitet sich nach Greenpeace-Angaben ein weiterer Ölteppich an der Südküste Omans aus. Dort war der Tanker «Caroline Bezengi» auf Grund gelaufen, der Russlands sogenannter Schattenflotte zugerechnet wird und unter EU-Sanktionen steht.

«Am 11. September wurde die sichtbare Fläche auf rund 400 Quadratkilometer geschätzt, am 12. September auf etwa 600 Quadratkilometer», schrieben die Umweltschützer unter Berufung auf eine vorläufige Schätzung. Die Ursache für die Vergrösserung sei bislang unklar, möglich seien unter anderem weitere Schäden am Schiff sowie veränderte Wetter- und Meeresbedingungen. (hkl/sda/dpa)

Druck auf Iran: USA sanktionieren zweitgrösste Bank Russlands
Druck auf Iran: USA sanktionieren zweitgrösste Bank Russlands
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Gericht stoppt vorerst Visa-Verschärfung für Studenten und Journalisten
Die US-Regierung darf ihre Pläne zur Einschränkung der Aufenthaltsdauer von ausländischen Studierenden und Medienvertretern im Land bis auf weiteres nicht in die Tat umsetzen. Ein US-Gericht gab einem Antrag der Klägerseite gegen das Heimatschutzministerium statt und erliess eine einstweilige Verfügung. Dadurch dürfen die neuen Visa-Regeln nicht wie geplant an diesem Dienstag in Kraft treten und das Vorhaben der Trump-Regierung liegt zunächst auf Eis. Das Hauptverfahren in der Sache läuft aber weiter, eine abschliessende Entscheidung steht also noch aus.
Zur Story