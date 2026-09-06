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Israel greift Libanon an: Mindestens vier Tote

People carry a body of a person who was killed at a house that was hit by an Israeli airstrike in Arab Salim village, southern Lebanon, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) Lebanon Israe ...
Bei einem israelischen Angriff im Südlibanon sind nach libanesischen Angaben mindestens vier Personen getötet worden.Bild: keystone

Tote und Verletzte bei neuen Angriffen Israels im Libanon

06.09.2026, 09:5206.09.2026, 09:52

Bei israelischen Angriffen im Südlibanon sind nach libanesischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. 20 weitere seien bei Attacken unter anderem im Raum Nabatija im Süden verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Israels Militär habe auch ein ehemaliges Krankenhaus angegriffen, das aber seit Jahren nicht mehr in Betrieb war.

Die israelischen Streitkräfte hatten zuvor mitgeteilt, die libanesische Hisbollah-Miliz habe israelische Soldaten in Südlibanon mit zwei Drohnen angegriffen. Die Truppen hätten eine davon abgeschossen. Unter den Soldaten habe es keine Verletzten gegeben. Es handele sich um einen groben Verstoss gegen Waffenruhevereinbarungen zwischen Israel und dem Libanon. Als Reaktion greife Israel Ziele im Südlibanon an.

Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, das im Gebiet von Nabatija angegriffene Krankenhaus sei nicht mehr in Gebrauch gewesen und von der Hisbollah als Stützpunkt missbraucht worden. Die Vorwürfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (sda/dpa)

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