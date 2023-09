Mindestens zwei Tote bei Bränden auf Sizilien

Mehr als 700 Urlauber wurden aus einem Hotel in Sicherheit gebracht, konnten nach Angaben der regionalen Behörden in der Nacht dann aber wieder zurück.

Bei schweren Bränden auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In Trappeto nahe der Inselhauptstadt Palermo starb ein Mann bei der Evakuierung seines Hauses, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Nähe der Stadt Cefalù kam eine 42 Jahre alte Frau beim Versuch ums Leben, Pferde aus einem brennenden Stall zu befreien.

Neue Konfrontationen: Israel greift Ziele im Gazastreifen an

Israels Armee hat nach Angriffen mit Brandballons und gewalttätigen Unruhen an der Grenze mehrere Ziele im Gazastreifen angegriffen. Drei Militärposten der dort herrschenden islamistischen Hamas seien getroffen worden, teilte das israelische Militär am Freitagabend mit. Zuvor war es an der Grenze den sechsten Tag in Folge zu Konfrontationen zwischen Dutzenden Palästinensern und israelischen Soldaten gekommen. Seit rund zwei Jahren wurden dabei erstmals wieder Brandballons nach Israel geschickt. Laut israelischen Medienberichten lösten sie mehrere Brände im Süden des Landes aus.