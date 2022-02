Italiens Ex-Regierungschef Renzi droht Prozess wegen illegaler Finanzierung

Renzi zeigte als Reaktion am Mittwoch drei ermittelnde Staatsanwälte formal an. Das Mitglied des Senats – der kleineren Parlamentskammer – berief sich auf drei Normen, darunter ein Gesetz der Verfassung, wonach die Korrespondenz eines Mitglieds des Parlaments nicht beschlagnahmt werden darf. (aeg/sda/dpa)

Die Vorverhandlung, in der ermittelt wird, ob es zu einem Prozess kommen wird, setzte das Gericht in Florenz für den 4. April an. Die Staatsanwaltschaft beantragte zuvor Anklage gegen Renzi, einige seiner engen Vertrauten und Unternehmer. Die Vorwürfe reichen Medienberichten zufolge von Korruption, über Geldwäsche bis zu Abrechnung nicht-existenter Geschäfte.

Tesla muss schon wieder Software-Probleme beheben

Der Elektroautobauer Tesla muss in den USA schon wieder in grossem Stil Mängel beseitigen, die von der Verkehrsaufsicht beanstandet wurden. Diesmal geht es um einen Boombox genannten Aussenlautsprecher an Tesla-Autos, der während der Fahrt einem Warngeräusch für Fussgänger in die Quere kommen kann. Betroffen sind rund 578'600 Tesla Model S, X, Y und 3 mit Baujahren zwischen 2017 und 2022.