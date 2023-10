Italien verlangt vom Louvre Rückgabe von sieben antiken Amphoren

Italien verlangt von Frankreich die Rückgabe sieben wertvoller Amphoren aus der Antike, die zum Bestand des Louvre gehören. Kulturminister Gennaro Sangiuliano sagte am Sonntag auf einer Parteiveranstaltung der rechtsnationalistischen Partei Fratelli d'Italia in Rom, die Vasen seien in der Hafenstadt Ostia bei Rom von der Mafia gestohlen worden.

Erneut ist das Schloss Versailles am Sonntag wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Nach Abschluss einer Sicherheitsüberprüfung öffnete das Schloss am Nachmittag wieder, wie die Touristenattraktion bei Paris mitteilte. Es handelt sich um die siebte Schliessung des Schlosses innerhalb von acht Tagen wegen einer Drohung. Obwohl bereits ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, halten die Drohungen an, die sich bisher in allen Fällen als falsch erwiesen.