Hackergruppe soll italienische Prominenz ausspioniert haben – auch Meloni betroffen

Referendum der EDU erzwingt in Basel Abstimmung über den ESC-Kredit

Mindestens drei Tote bei Wohnhaus-Einsturz in Spanien

Beim Einsturz eines Mehrfamilienhauses in Santander im Norden Spaniens sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Acht Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Notdienst der Region Kantabrien mit. Vor dem Einsturz habe es eine Explosion gegeben, die einen Brand verursacht habe. Dieser sei inzwischen gelöscht. In den Trümmern werde aber weiter nach Opfern gesucht, hiess es am Nachmittag.