Nächste Cyberattacke auf Japan: Flugzeuge müssen teils am Boden bleiben

Im Februar 2022 war der weltgrösste Automobilhersteller Toyota gezwungen, die gesamte Produktion in Japan für einen Tag einzustellen, nachdem einer seiner Zulieferer Ziel eines Cyberangriffs geworden war.

Im Juli desselben Jahres wurde der Hafen von Nagoya, der wichtigste Hafen des Archipels in Bezug auf das Verkehrsaufkommen, durch einen Ransomware-Angriff lahmgelegt, der der russischsprachigen Hackergruppe LockBit zugeschrieben wurde.

«Wir können bestätigen, dass wir Opfer eines Cyberangriffs wurden und uns mit der Situation auseinandersetzen», erklärte eine Sprecherin der zweitgrössten japanischen Fluggesellschaft gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Man sei «derzeit nicht in der Lage, Details zu den betroffenen Flügen zu nennen».

Flugzeuge von Japan Airlines im Tokioter Haneda-Flughafen am 26. Dezember. Bild: keystone

Dies teilte die Airline am Donnerstag mit und gab an, dass dies möglicherweise zu Verspätungen oder sogar Flugausfällen führen könnte.

Die Fluggesellschaft Japan Airlines ist Opfer eines Cyberangriffs geworfen. Japan leidet in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit solchen Attacken.

