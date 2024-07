Maduro bei Präsidentenwahl in Venezuela im Amt bestätigt

Venezuelas autoritärer Staatschef Nicolás Maduro ist bei der Präsidentenwahl in dem südamerikanischen Krisenstaat nach offiziellen Angaben wiedergewählt worden. Der Amtsinhaber kam bei der Abstimmung auf 51,2 Prozent der Stimmen, wie der Nationale Wahlrat (CNE) bekannt gab.

Die USA wollen erstmals seit dem Kalten Krieg wieder Waffensysteme in Deutschland stationieren. Wladimir Putin reagiert an einer Marineparade in Russland mit einer Drohung.



Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag bei der grossen Marineparade in St. Petersburg mit Dutzenden Kriegsschiffen eine Reaktion auf die für 2026 geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland angedroht. Russland werde im Fall einer Umsetzung der Pläne «spiegelgerecht» reagieren und sich einem früheren Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen nicht mehr verpflichtet fühlen.