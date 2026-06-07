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35 Boote in Ecuador in Flammen: Brandursache unklar

35 Boote in Ecuador in Flammen: Brandursache unklar

Bei einem Brand an dem wichtigen Pazifikhafen von Manta in Ecuador sind Dutzende Fischerboote zerstört worden.
07.06.2026, 05:2407.06.2026, 05:24

Zwei Menschen wurden dabei verletzt, wie die Behörde für Risikomanagement mitteilte. Die Ursache des Brandes blieb zunächst unklar. Vor dem Zwischenfall sollen nach Angaben von Zeugen auf einem der Boote Schweissarbeiten durchgeführt worden sein, wie die Feuerwehr mitteilte. Es werde ermittelt.

Fishing boats burn in Manta, Ecuador, Saturday, June 6, 2026. (AP Photo/Ariel Ochoa) Ecuador Boats Fire
Zerstörte Fischerboote am Strand von Manta.Bild: keystone

Laut Behörden gingen nach vorläufigen Informationen mindestens 35 Boote am Ankerplatz des Hafens in Flammen auf. Dabei handelte es sich um kleinere und mittelgrosse Fischerboote aus leicht entflammbaren Materialien wie Glasfaser. Der Brand sei unter Kontrolle gebracht worden, teilte das nationale Sekretariat für Risikomanagement mit. Auf Videos waren Flammen und schwarze Rauchsäulen zu sehen, die aus dem Wasser aufstiegen. (sda/dpa)

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