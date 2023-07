Starkes Erdbeben erschüttert El Salvador, Honduras und Nicaragua

Mittelamerika ist wegen seiner Lage am sogenannten Pazifischen Feuerring besonders erdbebengefährdet. (sda/afp)

Das Umweltministerium von El Salvador erklärte im Onlinedienst Twitter, auf Basis der Daten bestehe keine Tsunami-Gefahr für das Land. Aus Honduras hiess es, das Erdbeben sei im ganzen Land spürbar gewesen. Auch in Nicaragua war das Erdbeben zu spüren.

Ein Erdbeben der Stärke 6.8 vor der Küste Mittelamerikas hat am Dienstag (Ortszeit) El Salvador, Honduras und Nicaragua erschüttert. Das Beben sei im Pazifischen Ozean rund 66 Kilometer südlich der salvadorianischen Küste registriert worden, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit.

