Leiche eines Schweizers in der Dominikanischen Republik gefunden



Ein Schweizer ist in der Dominikanischen Republik tot aufgefunden worden. Offenbar fiel der Mann einem Verbrechen zum Opfer. Auch das Aussendepartement EDA in Bern spricht von einem Tötungsdelikt «nach ersten Erkenntnissen», wie es am Montag auf Anfrage mitteilte.

Das dominikanische Online-Portal «El Caribe» hatte von einem 35 Jahre alten Schweizer berichtet, dessen schon in Verwesung befindliche Leiche am Samstag im Touristenort Sosúa an der Nordküste unter einem Hotelbett gefunden worden sei. Auf der Stirn des Toten gebe es Spuren eines Schlages.

Am Sonntagabend hatte bereits das Online-Portal blick.ch über den Leichenfund auf der Karibikinsel berichtet. (sda)

