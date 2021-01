International

Umwelt: Mexiko-Stadt verbietet Verkauf von Einwegplastik



Mexiko-Stadt verbietet Verkauf von Einwegplastik

In Mexiko-Stadt ist am Neujahrstag ein Kaufverbot für Einwegplastik in Kraft getreten. Mit Beginn des Jahres 2021 dürfen dort bestimmte Plastikgegenstände nicht mehr verkauft werden, die für einmaligen Gebrauch bestimmt sind.

Nach Angaben des Umweltministeriums der mexikanischen Hauptstadt vom Freitag gehören dazu etwa Teller, Becher, Besteck, Trinkhalme, Behälter für Essen zum Mitnehmen, Applikatoren für Tampons und auch Luftballons.

Seit einem Jahr gilt in Mexiko-Stadt - mit 22 Millionen Einwohnern im Grossraum die bevölkerungsreichste Stadt Nordamerikas - ein Verbot von Einwegplastiktüten. Am 3. Juli soll auch in der gesamten EU ein Verbot für Einwegplastik in Kraft treten. (sda/dpa)

