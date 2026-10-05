Eine Flydubai-Maschine auf dem Weg nach Israel. Bild: keystone

Nach Flydubai-Drama: Co-Pilot nennt sein Motiv

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Der Co-Pilot der Flydubai-Maschine auf dem Weg nach Israel, der versucht haben soll, das Flugzeug abstürzen zu lassen, äusserte sich zu seinem Motiv. Bei seiner Vernehmung durch die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten sagte er laut dem israelischen Sender Channel 12, er habe «Gaza rächen» und «als Märtyrer sterben» wollen.

Die israelischen Behörden untersuchen aktuell, ob der 29-Jährige allein gehandelt hat oder ob weitere Personen oder möglicherweise eine extremistische Organisation dahinterstehen.

Dem Bericht zufolge informierte ein Mossad-Vertreter das israelische Sicherheitskabinett über Details der Ermittlungen. Zwei Teilnehmer zitierten ihn gegenüber dem Sender mit den Worten:

«Wir haben herausgefunden, dass der Terrorist in den vergangenen Jahren Länder besucht hat, die Israel feindlich gegenüberstehen, von denen einige als Feindstaaten gelten. Es handelte sich um kurze Aufenthalte. Wir prüfen, ob ihn während dieser Reisen jemand oder eine Organisation manipuliert, rekrutiert oder eingebunden hat.»

Nach der Befragung der Flugbegleiter des betroffenen Fluges gibt es laut den Ermittlern keine Hinweise darauf, dass Komplizen mit an Bord waren. (hkl)