Flugzeug auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv meldet mögliche Entführung

Ein Flugzeug hat am Mittwochmorgen einen Notruf abgesetzt. Laut Medienberichten soll es eine mögliche Entführung angedeutet haben. Israelische Kampfjets wurden daraufhin losgeschickt.

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Ein Flugzeug der Billigfluggesellschaft Flydubai hat am Mittwochmorgen einen Notruf abgesetzt, wie Flightradar24 meldet. Die Hintergründe sind noch unklar. Laut Medienberichten soll das Flugzeug einen Code übermittelt haben, der auf eine Entführung hindeutet.

Zwei israelische Kampfjets seien daraufhin gestartet. Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz sollen sich zu einer dringlichen Sitzung getroffen haben.

In den Flugzeug sollen sich rund 180 Passagiere befinden, wie die Times of Israel berichtet. Zunächst sollen die Piloten das internationale Notrufzeichen 7700 gesendet haben, daraufhin das Zeichen 7500, das für eine mögliche Entführung oder einen unrechtmässigen Eingriff steht. Mittlerweile ist das Flugzeug nicht mehr auf den Trackingseiten zu finden. Zuletzt hatte es den Flughafen von Tabuk in Saudi-Arabien angesteuert.

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(vro)