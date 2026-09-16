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Wieder normaler Betrieb am Flughafen Catania

Wieder normaler Betrieb am Flughafen Catania

Flugzeuge können wieder von Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien starten und dort landen. Am Dienstagabend um 19.00 Uhr nahm der Flughafen den Betrieb wieder auf.
16.09.2026, 12:4216.09.2026, 12:42

Eine Aschewolke über dem Vulkan Ätna hatte den Luftverkehr am Flughafen der 300'000-Einwohner-Stadt lahmgelegt. Montag und Dienstag fielen deshalb etliche Flüge aus. Es galt Warnstufe rot, die höchste von vier Gefahrenstufen. Gestern Abend wurde diese dann auf Warnstufe orange herabgesetzt, eine Stufe darunter.

Der Flughafen von Catania wird unter anderem von zahlreichen Touristen genutzt, die auf Italiens grösster Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.

KEYPIX - epa13166535 Smoke rises as lava flows down Mount Etna during a period of heightened volcanic activity, near Catania, Sicily, southern Italy, 13 August 2026. According to Italy&#039;s National ...
Rauch über dem aktiven Ätna.Bild: keystone

Ätna bricht immer wieder aus

Bereits im August hatte der Ätna für Probleme im Flugverkehr gesorgt. Damals dauerte es mehr als eine Woche, bis der Alarm wieder aufgehoben werden konnte; mitten in der Hauptreisezeit fielen am Flughafen von Catania Hunderte Flüge aus. Der mehr als 3'300 Meter hohe Ätna bricht regelmässig aus. Er wird ständig überwacht. (sda/dpa)

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