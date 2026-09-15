Flugezug muss Landung in Tunis wegen Unwetter drei Mal abbrechen

Video: watson/nina bürge

«Wir werden sterben» – Flugzeug muss Landung wegen Unwetter dreimal abbrechen

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Die griechische Sängerin Marina wollte mit ihrer Mutter von Istanbul nach Tunis fliegen. Doch der Flug wurde für die Passagiere «Turkish Airlines»-Fluges beinahe zum Albtraum. Aufgrund eines Sturms konnte das Flugzeug dreimal nicht landen und musste die bereits gestartete Landung abbrechen, was dazu führte, dass der Pilot wieder an Höhe gewinnen musste und wieder in das aktive Unwetter hineinflog. Dies berichtet das britische Newsportal Daily Mail.

Marina dokumentierte die versuchten Landungen und postete sie auf Instagram. Schau dir den Horror-Flug im Video an:

Video: watson/nina bürge

Nach drei gescheiterten Landeanflügen wurde der Flug an einen anderen Flughafen umgeleitet. Dort konnte das Flugzeug sicher landen. Während der vorherigen Turbulenzen gab es keine Verletzten. (nib)