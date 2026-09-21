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Chaos an mehreren US-Flughäfen: Flieger können nicht abheben

Chaos an mehreren US-Airports: Flugzeuge müssen am Boden bleiben

21.09.2026, 20:1821.09.2026, 20:33

An mehreren Flughäfen an der US-Ostküste gilt nach einer technischen Störung derzeit ein Flugstopp. Betroffen sind die New Yorker Flughäfen JFK, Newark, LaGuardia und Westchester County, der Logan International Flughafen in Boston, der Internationale Flughafen Philadelphia, sowie der Flughafen Teterboro in New Jersey, wie die US-Luftfahrtbehörde (FAA) mitteilte.

An den Flughäfen JFK und La-Guardia staut es sich.
An den Flughäfen JFK und La-Guardia staut es sich.screenshot flightradar24

Zunächst war am Morgen ein Flugverbot am Flughafen Newark in New York bekanntgeworden. «Abflüge zum Newark International sind aufgrund eines Geräteausfalls ausgesetzt», hiess es dazu auf der Webseite der FAA.

Der amerikanische Nachrichtensender NBC News berichtete, die Reisepläne Tausender Fluggäste seien betroffen. Grund sei, dass die FAA mit einem technischen Ausfall in der Terminal Radar Approach Control in Philadelphia kämpfe. Dieser Bereich kontrolliert Anflug und Abflug sowie Abstände zwischen Flugzeugen im Luftraum des Terminals.

Es gibt noch keine Angaben der FAA dazu, wie lange der Ausfall anhalten könnte. Auswirkungen mit Blick auf die UN-Generalversammlung in New York in dieser Woche, bei der zahlreiche Staaten vertreten sein werden, sind unklar. (hkl/sda/dpa)

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