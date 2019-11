International

Luftfahrt

Foto im Cockpit: Pilot von Air Guilin kassiert lebenslanges Flugverbot



Dieses Foto wurde einem Piloten zum Verhängnis – und zwar so richtig

Das Foto entstand bereits am 4. Januar. Doch jetzt, Monate später, sorgte es erst für einen Shitstorm und schliesslich die Entlassung und lebenslängliche Sperre für einen chinesischen Piloten.

Auf dem Bild ist eine junge Chinesin zu sehen, die mit ihren Fingern ein V-Zeichen formt und in die Kamera lächelt. Das Problem: Sie posiert dabei auf dem Pilotensitz. In einem Passagierflugzeug. Während dem Flug.

screenshot: weibo

Die Frau postete das Bild auf Weibo, dem chinesischen Twitter-Pendant. Dazu schrieb sie:

«Ich bin dem Piloten super dankbar! Ich bin so aufgeregt».

Am vergangenen Sonntag entdeckte das Foto schliesslich ein chinesischer Blogger, der herausfand, dass es in einem Flieger von Air Guilin aufgenommen wurde. Er kritisierte die Airline für ihre laschen Sicherheitsstandards, wie CNN berichtet.

Die Frau löschte darauf ihren Post – doch das Unheil für den Piloten war nicht mehr abzuwenden. Der Beitrag des Bloggers ging ebenso viral wie das Bild. Zahlreiche Kommentare zeigten sich besorgt, dass ein Pilot die Sicherheit der Passagiere auf diese Weise aufs Spiel setzt.

Air Guilin hat mittlerweile bestätigt, dass der Vorfall während einem Flug von Guilin nach Yangzhou entstanden ist. In einem Statement erklärt die Airline, dass der Pilot suspendiert wurde und er ein lebenslanges Flugverbot bei Air Guilin kassiert habe. Weitere Crew-Mitarbeiter seien bis auf Weiteres suspendiert worden, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind.

Air Guilin betonte in dem Statement, dass die Sicherheit an Bord immer oberste Priorität habe. «Wir werden unsere strengen Sicherheitsrichtlinien verbessern, um zu verhindern, dass sich solche Vorfälle wiederholen», heisst es in der Erklärung weiter.

Bei der jungen Frau soll es sich um eine Studentin handeln, die an der «Guilin Tourism University» eine Ausbildung zur Flight Attendant macht. Ob es zum Piloten eine persönliche Verbindung gibt, ist unklar. (meg)

