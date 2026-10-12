Ein Bild vom Anfang der Netflix-Doku über Haftbefehl. Bild: Netflix

Haftbefehl sagt zwei Konzerte aus gesundheitlichen Gründen ab

Der deutsche Rapper Haftbefehl muss zwei geplante Auftritte absagen. Nach Angaben seines Bruders Capo steht der Musiker derzeit unter ärztlicher Aufsicht. Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand sind nicht bekannt.

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Haftbefehl kann seine für Oktober geplanten Konzerte in Düsseldorf und Berlin nicht spielen. Das teilte sein Bruder Capo auf Instagram mit.

Die Entscheidung sei gemeinsam mit Haftbefehl und der Familie getroffen worden. Der 40-jährige Musiker müsse sich derzeit vollständig auf seine Gesundheit konzentrieren und könne sich deshalb auch nicht persönlich an seine Fans wenden.

Wie ernst sein Zustand ist und weshalb er ärztlich betreut wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Die Familie bittet darum, Haftbefehl die nötige Zeit zur Erholung zu geben.

Vergangenheit mit Drogenproblemen

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heisst, hatte in der Vergangenheit offen über seine Drogenabhängigkeit gesprochen. Auch eine 2025 veröffentlichte Netflix-Dokumentation thematisierte seine Sucht, Entzüge und spätere Rückfälle.

In diesem Jahr hatte der Rapper sein Bühnen-Comeback angekündigt. Bei einem Konzert in seiner Heimat Frankfurt trat er zuletzt mit einer Hannibal-Lecter-Maske auf. Der Auftritt dauerte laut «Bild» rund eine Stunde.

Ob und wann die nun abgesagten Konzerte in Düsseldorf und Berlin nachgeholt werden, ist noch offen.

Haftbefehl gehört zu den bekanntesten deutschen Rappern. Zu seinen erfolgreichsten Songs zählt unter anderem «Chabos wissen, wer der Babo ist». (mke)