Haftbefehl-Comeback in Frankfurt wird zum Reinfall: «Er konnte kaum stehen»

Haftbefehl ist zurück auf der Bühne. Am Sonntag tritt der Frankfurter Rapper in der Festhalle auf. Trotz vieler prominenter Gäste wird das Konzert offenbar zum Reinfall.

Carla Gospodarek / t-online

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«Trauerspiel», «Ich will mein Geld zurück», «Schlimmstes Konzert meines Lebens». Das sind nur einige der Kommentare, die sich wenige Stunden nach dem Comeback von Rapper Haftbefehl auf der Frankfurter Konzertbühne im Internet finden.

Haftbefehl hat bei seinem Auftritt in Frankfurt viele nicht überzeugt. Bild: KEYSTONE

Weil der Musiker in den vergangenen Monaten vor allem wegen seiner Drogensucht und seines Absturzes Schlagzeilen gemacht hatte, war die Spannung vor dem Auftritt gross. Nach seiner längeren Pause und vergangenen spontan abgesagten Auftritten war für viele Fans deshalb nicht einmal selbstverständlich, dass Haftbefehl diesmal tatsächlich auf der Bühne stehen würde. An diesem Sonntagabend war der Frankfurter jedoch da und hatte sogar zahlreiche Gäste im Gepäck.

Playback-Show statt Live-Konzert

Doch genau das sorgte bei einigen Besuchern offenbar für Ernüchterung. Die Show dauerte nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur statt geplanter zwei Stunden nur etwa eine Stunde. Er soll er keinen Song alleine performt, sondern gemeinsam mit den Rappern Olexesh, Veysel, Kardo und Milonair gespielt haben.

Haftbefehl trug auch am Sonntag wieder eine schwarze Maske über Mund und Nase – Grund ist offenbar, dass seine Nase durch jahrelangen Kokainkonsum so stark eingefallen sei, dass eine Operation nötig gewesen war.

Auch die Verwendung von Playback wurde anschliessend in den sozialen Netzwerken kritisiert. Ein Fan fasst es kurz und knapp zusammen: «Ich bin einfach mega enttäuscht.» Ein weiterer Instagram-User wird noch deutlicher: «Das ist eine richtig katastrophale Veranstaltung.» Ein anderer Kommentar: «Katastrophale Performance.»

Fans erneut in Sorge: «Konnte kaum stehen»

Auch über Haftbefehls gesundheitlichen Zustand wurde erneut diskutiert. Ein Kommentar lautet: «Er sah aus, als wollte er die Bühne verlassen und konnte kaum stehen.» Ein anderer Fan schreibt: «Er sollte sich Zeit für die Familie nehmen und die Shows ein-zwei Jahre sein lassen.»

Gleichzeitig gibt es auch einige wenige Stimmen, die den Abend anders bewerten. Ein paar Fans freuen sich vor allem darüber, dass Haftbefehl überhaupt wieder auf der Bühne stand und den Auftritt in seiner Heimatstadt durchgezogen hat.

Nach dem Comeback in seiner Heimatstadt sollen im Oktober Konzerte in Düsseldorf und Berlin folgen.