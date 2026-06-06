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Nato baut Präsenz an Nordostflanke in Schweden und Finnland aus

Nato baut Präsenz an Nordostflanke in Schweden und Finnland aus

06.06.2026, 22:5106.06.2026, 22:51
KEYPIX - epa12971028 Soldiers with their battle tanks participate in the NATO Iron Spear 2026 in Adazi training ground, Latvia, 18 May 2026. From 15 May to 22 May, the Adazi training ground hosts tank ...
Nato-Soldaten auf der Übung Iron Spear in Lettland. (Archivbild, Mai 2026)Bild: keystone

Die Nato baut ihre Präsenz in Schweden und Finnland aus. Am Samstag haben neu geschaffene Einheiten in den beiden nordischen Ländern ihren Einsatz begonnen, wie die Militärallianz mitteilte.

Die sogenannten Forward Land Forces (FLF) umfassen eine Kampftruppe im schwedischen Boden sowie ein multinationales Hauptquartier in Rovaniemi in Finnland. Die Region sei «eine der strategisch bedeutendsten, mit einem Umfeld, das zu den schwierigsten der Welt zählt», erklärte der Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa, US-General Alexus Grynkewich. Die Entscheidung zur Schaffung der Forward Land Forces in Finnland war 2024 beim Nato-Gipfel in Washington getroffen worden.

Das lange bündnisfreie Finnland, das eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland hat, war der Nato im April 2023 beigetreten. Grund für die Kehrtwende war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch Schweden gab wegen des Ukraine-Kriegs seine traditionelle Neutralität auf und trat 2024 der Nato bei. (sda/apa/afp)

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