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Chinas Xi Jinping beginnt Staatsbesuch in Nordkorea

Chinas Xi Jinping beginnt Staatsbesuch in Nordkorea

Chinas Staatschef Xi Jinping hat seinen zweitägigen Staatsbesuch in Nordkorea begonnen.
08.06.2026, 07:3308.06.2026, 07:33

Auf von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Aufnahmen war zu sehen, wie das Flugzeug von Staats- und Parteichef Xi Jinping in Pjöngjang ankam.

FILE - In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, left, shakes hands with Chinese President Xi Jinping in Beijing Thursday, Sept. 4, 2025. Independent jour ...
Xi Jinping besucht Nordkoreas Diktator Kim Jong Un.Bild: keystone

Es ist sein erster Besuch in dem Nachbarland seit rund sieben Jahren. In der Vergangenheit haben sich die beiden Staatschefs bereits sechsmal getroffen.

Nach Angaben Pekings sollte Xi bei seinem Besuch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un über die bilateralen Beziehungen und Fragen von gemeinsamem Interesse sprechen.

Kurz vor seinem Besuch in Nordkorea sprach Xi in einem Beitrag für die nordkoreanische Parteizeitung «Rodong Sinmun» von «neuen Entwicklungschancen» für die zwei Nachbarländer. China gilt als wichtigster politischer und wirtschaftlicher Partner Nordkoreas. (sda/dpa)

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