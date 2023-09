Fast 5 Monate verschwunden – jetzt ist ein pakistanischer Journalist wieder aufgetaucht

Über vier Monate nach seinem spurlosen Verschwinden ist in Pakistan ein Journalist wieder aufgetaucht. Imran Riaz Khan befinde sich bei seiner Familie, teilte die Polizei am Montag auf der Online-Plattform X mit.

Der nationale Presseclub in Pakistan bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dem Mann gehe es gut. Wo sich Khan die letzten Monate aufhielt, ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er vom einflussreichen Geheimdienst festgehalten wurde.

Immer wieder werden Journalisten in dem südasiatischen Land verschleppt, wenn sie Kritik an mächtigen Institutionen wie dem Militär üben. Der Fernsehmoderator Khan verschwand im Mai in seiner Heimatstadt Sialkot in der Provinz Punjab, nachdem er die Festnahme des Ex-Premiers und Oppositionsführers Imran Khan, mit dem er trotz Namensgleichheit nicht verwandt ist, scharf kritisierte hatte. Die Partei des Politikers begrüsste am Montag live im Fernsehen das Wiederauftauchen des Journalisten und sprach von einem Sieg für die Wahrheit. (sda/dpa)