Bericht: Israelische Kugel hat Journalistin im Westjordanland getötet

Die Journalistin vom TV-Sender Al-Dschasira war im Mai während eines israelischen Militäreinsatzes in Dschenin im nördlichen Westjordanland ums Leben gekommen. Nach Angaben der israelischen Armee hatte es im Vorfeld heftige Feuergefechte mit militanten Palästinensern in Dschenin gegeben.

In der Nähe der Journalistin soll sich der Untersuchung zufolge kein bewaffneter Palästinenser befunden haben. Dies widerspreche der Theorie der israelischen Armee, wonach die Journalistin versehentlich von einem Soldaten, der eigentlich auf einen palästinensischen Schützen feuern wollte, getötet worden sein könnte. Die US-Zeitung räumte zugleich ein, dass es keine Beweise dafür gebe, dass ein israelischer Soldat die Frau bzw. das Wort «Presse» auf ihrer Schutzweste erkannt und absichtlich auf sie geschossen haben könnte.

Die tödliche Kugel auf die im Westjordanland erschossene Journalistin Schirin Abu Akle wurde laut einer Untersuchung der «New York Times» (kostenpflichtig) wohl von israelischen Soldaten abgefeuert. Sie sei wahrscheinlich aus Richtung eines israelischen Militärfahrzeugs abgegeben worden, meldete die Zeitung am Montag.

Wegen diesen 3 Fehlern versagst du am Grill

Ukraine-Konferenz: So rüsten sich die Behörden für den Mega-Anlass in Lugano

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Jetzt stellen sich die Russen Fragen. Und die Regierung kann nicht erklären, was sie tut»

12 sagenhafte Orte in der Schweiz, von denen du (ganz sicher) noch nie gehört hast

Brüsseler Flughafen streicht wegen Streik alle Passagierflugstarts

Vom grössten belgischen Flughafen in Brüssel können an diesem Montag wegen eines Streiks keine Passagierflüge starten. Ein Grossteil des Sicherheitspersonals hat laut dem Flughafen angekündigt, sich an einem nationalen Protesttag von Gewerkschaften zu beteiligen.