Papst spricht Nazi-Gegner Titus Brandsma heilig – er wurde im KZ Dachau ermordet

Unter den zehn neuen Heiligen ist auch Charles de Foucauld (1858-1916). Er stammte aus dem Elsass, pflegte erst einen ausschweifenden Lebensstil, wurde dann religiös bekehrt und lebte am Ende als Eremit in der Wüste in Nordafrika mit Muslimen. Im Ersten Weltkrieg wurde er dort ermordet. (aeg/sda/dpa)

Am 3. November 1985 sprach ihn Papst Johannes Paul II. selig. Im November 2021 erkannte Franziskus ein der Fürsprache Brandsmas zugeschriebenes Wunder an. Damit war eine letzte Voraussetzung für eine Heiligsprechung erfüllt.

Papst Franziskus hat den NS-Gegner Titus Brandsma, der im Konzentrationslager Dachau ermordet wurde, heiliggesprochen. Vor Zehntausenden jubelnden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom erhob das Katholiken-Oberhaupt insgesamt zehn Männer und Frauen am Sonntag in den Heiligenstand.

Ein Verbrechen mit mutmasslich rassistischem Hintergrund erschüttert die USA: Ein 18-jähriger Weisser hat in der Stadt Buffalo das Feuer in einem vor allem von Schwarzen besuchten Supermarkt eröffnet und zehn Menschen getötet. «Wir untersuchen diesen Vorfall sowohl als Hassverbrechen als auch als Fall von rassistisch motiviertem, gewaltbereitem Extremismus», sagte ein Ermittler der US-Bundespolizei FBI am Samstag. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, bezeichnete die tödlichen Schüsse als Terrorismus. Drei weitere Menschen wurden durch die Schüsse verletzt. Nach Polizeiangaben war die Mehrzahl der Opfer, 11 von 13, schwarz. Der Schütze sei direkt nach der Tat am Samstag in Gewahrsam genommen worden, sagte Bürgermeister Byron Brown.