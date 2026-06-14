klar17°
DE | FR
burger
International
People-News

Überfall auf die Geissens in Saint-Tropez: Ermittler melden Fortschritte

People-News

Überfall auf die Geissens in Saint-Tropez: Ermittler melden Fortschritte

Ein Jahr nach dem Überfall auf das Luxus-Anwesen der Reality-TV-Familie Geiss in Saint-Tropez macht die französische Justiz Fortschritte bei der Aufklärung des Falls.
14.06.2026, 04:0714.06.2026, 04:07

Die Ermittlungen kämen sehr gut voran, teilte die stellvertretende Staatsanwältin von Draguignan, Laurence Barriquand, der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bilder des Tages Robert Geiss mit Gattin Carmen Geiss beim Photocall zur RTL II- Gameshow Spiel die Geissens untern Tisch im East Hotel. Hamburg, 16.01.2018 *** Robert Geiss and his wife Carmen Geiss ...
Robert und Carmen Geiss wurden bei dem Raubüberfall leicht verletzt.Bild: www.imago-images.de

Vor einem halben Jahr waren bereits drei Tatverdächtige festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Ob sich noch weitere Tatverdächtige im Visier der Fahnder befinden und ob bereits ein Strafprozess ins Auge gefasst wird, konnte die Staatsanwaltschaft noch nicht sagen.

Was geschah bei dem Überfall im Juni?

Bei dem Überfall in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 waren maskierte und bewaffnete Täter in die Villa der Familie Geiss bei Ramatuelle nahe Saint-Tropez eingedrungen. Das Paar wurde nach eigenen Angaben bedroht und verletzt. Carmen Geiss erlitt Verletzungen am Hals, Robert Geiss wurde nach eigenen Angaben gegen die Rippen getreten. Zudem wurden Wertgegenstände entwendet. «Wir mussten die Tresore aufmachen», sagte Robert Geiss damals. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte den Raubüberfall bestätigt, sich zu Details jedoch nicht geäussert.

Die Familie Geiss erhöhte nach dem Überfall die Sicherheit ihres Anwesens mit einer Alarmanlage und einer neuen Videoüberwachung. Ausserdem wurde ein rund drei Meter hoher Zaun um das Anwesen errichtet.

TV-Show «Die Geissens» läuft seit 2011

Carmen und Robert Geiss wurden beide in Köln geboren und sind seit 1994 verheiratet. Der Unternehmer besass zu dem Zeitpunkt ein Sportbekleidungslabel, Carmen arbeitete als Model und Fitnesstrainerin. Die beiden geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Jetset-Leben. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Studie zeigt: «Kältefleck» im Atlantik könnte gefährlich werden
Während die Weltmeere sich erwärmen, wird ein Gebiet im Nordatlantik kälter – und birgt Gefahren für das Weltklima.
Südlich von Grönland und Island liegt ein Meeresgebiet, das sich seit Jahrzehnten entgegen dem globalen Trend verhält: Während die Weltmeere sich insgesamt erwärmen, ist dieser sogenannte «Kältefleck» seit 1900 um fast ein Grad Celsius kälter geworden. Jetzt liefert eine neue Studie eine beunruhigende Erklärung dazu.
Zur Story