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Shakira und Gerard Piqué streiten vor Gericht – darum geht es

epa09995331 (FILE) - Colombian singer Shakira (R) poses for the media with her partner, FC Barcelona defender Gerard Pique (L), during the presentation of her new album &#039;Shakira&#039; in Barcelon ...
Der Ex-Fussballer und die Sängerin haben zwei Kinder.Bild: EPA EFE
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Shakira und Gerard Piqué streiten vor Gericht – darum geht es

Im Juni 2022 verkündeten die Sängerin und der Ex-Fussballer ihre Trennung. Doch noch immer sind nicht alle Differenzen zwischen Shakira und Gerard Piqué geklärt.
07.10.2026, 09:4407.10.2026, 11:33
Ein Artikel von
t-online

Popstar Shakira und ihr Ex-Partner, der ehemalige spanische Fussballer Gerard Piqué, sind am Dienstag erstmals in einem Prozess um die Besuchsregelungen für ihre beiden Kinder vor Gericht erschienen. Die Sängerin will die Zahl der Transatlantikflüge ihrer zwei Söhne zwischen Miami in den USA, wo sie mit dem 13-jährigen Milan und dem zwei Jahre jüngeren Sasha lebt, und Barcelona in Spanien, wo Piqué wohnt, reduzieren.

Shakira begründet die geforderte Reduzierung den Angaben ihres Anwaltsteams zufolge damit, dass häufiges Reisen das emotionale, körperliche und schulische Wohlbefinden der Kinder beeinträchtigen könnte.

Nach ihrem Vorschlag soll Piqué während kürzerer Schulferien nach Miami reisen, sodass die Kinder mehr Zeit in ihrem gewohnten Umfeld verbringen und ihre Routinen beibehalten können. Damit solle nicht die Zeit verringert werden, die Milan und Sasha mit ihrem Vater verbringen, erklärten ihre Anwälte.

Die 49-jährige Shakira und der 39-jährige frühere Abwehrspieler des FC Barcelona waren im Jahr 2011 zusammengekommen. Nach ihrer im Juni 2022 verkündeten Trennung zog die aus Kolumbien stammende Sängerin mit den beiden gemeinsamen Söhnen nach Miami. Piqué blieb in Barcelona, verbringt aber jeden Monat und in den Schulferien Zeit mit den Kindern.

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