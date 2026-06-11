Heute ist es endlich so weit. Die Fussball-Weltmeisterschaft wird eröffnet. Doch bevor das erste Spiel zwischen Mexiko und Südafrika stattfindet, kommt es noch zu einer 90-minütigen Eröffnungsfeier. Bei dieser treten Musikikonen wie Shakira oder Andrea Bocelli auf. Aber das ist noch lange nicht alles. Ebenfalls werden folgende Stars (ich kenne niemand) im Aztekenstadion auftreten: Alejandro Fernandez, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, EJAE, J Balwin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana und Tyla. Es gibt auch noch Gerüchte, dass Madonna einen Auftritt haben wird. Ich freue mich sehr darauf, das mit euch zu erleben.