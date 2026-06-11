«Bienvenidos a Mexico»: Das war die WM-Eröffnungsfeier mit Shakira und Andrea Bocelli
So, jetzt sind die Spieler auf dem Platz und die Hymnen erklingen
Erhebt eure Gläser: Auch Gianni Infantino ist da
Andrea Bocelli tritt auf
Jetzt geht es kurz vor dem Spielbeginn doch noch weiter
Ich danke euch
Dies war der Auftritt von Shakira
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Ich schliesse mich züristone an
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Sonst aber eine sympathisch unaufgeregte Show. Fand ich gar nicht so schlimm wie erwartet.
Das war es schon?
Burna Boy dürfen wir nicht vergessen
SHAAAKIRAAAA
Die Lieder kenne ich auch
Belinda legt nach
Danny Ocean ist der Nächste
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Es geht Schlag auf Schlag weiter
Jetzt singt Lila Downs (kenn ich nicht)
Die Eröffnungsfeier ist gestartet
Nur eine kurze Eröffnungsfeier😢
Die schlechte Nachricht: «Es wird eine kurze Eröffnungsfeier»
Besser als die Eröffnungsfeier
🏆⚽🇦🇷 No Estádio Azteca, na Copa de 86, Maradona marca um gol com a mão contra a Inglaterra, eternizou o lance que mais tarde ficaria conhecido como "La Mano de Dios". #Argentina#Inglaterra #SomosMéxico #inauguración #VivaMéxico #worldcup pic.twitter.com/4LxwsuGn9e— Ednei Gomes (@edneigomes11) June 11, 2026
Während wir warten, machen wir doch nochmals eine Umfrage
So es ist 19.30 Uhr
Die Vorfreude auf die Eröffnungsfeier ist wirklich riesig
Nur noch wenige Minuten
Weitere Ideen für ein Trinkspiel willkommen
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Verwirrung
Uns interessiert deine Meinung
Für die Fussball-Interessierten, so legendär ist das Aztekenstadion
Auf diesem heiligen Rasen findet bald die Eröffnungsfeier und das erste WM-Spiel statt
Das Stadion füllt sich bereits
🚨🚨 C’EST PARTI : L’ESTADIO AZTECA 🇲🇽 A OUVERT SES PORTES POUR LE MATCH D’OUVERTURE DU MONDIAL 2026 !!!! 🏟️🤩— Actu Foot (@ActuFoot_) June 11, 2026
Plus de 80.000 spectateurs sont attendus ce soir pour ce Mexique 🇲🇽 - 🇿🇦 Afrique du Sud. pic.twitter.com/fFZ16Wbeh6
So klingt der WM-Song von Shakira
The music video for ‘Dai Dai’ has surpassed 100 MILLION views on YouTube in just 16 days. pic.twitter.com/jbvydrY0Ir— Shakira Crave (@shakira_crave) June 8, 2026
Um 19.30 Uhr geht es los
Herzlich Willkommen
Eine grosse Show wurde angekündigt. Am Schluss dauerte die Eröffnungsfeier im mexikanischen Aztekenstadion zunächst nicht länger als zwanzig Minuten. Kurz vor Spielbeginn kam es aber nochmal zu einer Zusatzshow.
Zunächst hielt Lila Downs eine Ansprache. «Fussball verbindet uns alle», sagte die Sängerin, bevor es direkt weiterging mit Mana. Nach Danny Ocean, Belinda und J Balvin folgte bereits das Highlight.
Zusammen mit Burna Boy performte Shakira den WM-Song «Dai, Dai» (Deutsch: «Los geht's»). Nach ihrem Auftritt war die ganze Show aber bereits wieder vorbei.
Zwanzig Minuten vor Spielbeginn trat dann auch noch der italienische Sänger Andrea Bocelli zusammen mit EJAE auf. Kurz bevor die Spieler auf den Rasen kamen, hatte auch noch FIFA-Präsident Gianni Infantino seinen Auftritt und er präsentierte den WM-Pokal.
Für alle Fans von Eröffnungsfeiern gibt es gute Neuigkeiten: Vor den ersten Partien von Kanada und den USA finden noch zwei weitere Eröffnungszeremonien statt. Kanada bestreitet das erste Spiel am Freitag um 21 Uhr und die USA in der Nacht auf Samstag.
Jetzt geht esaber mit dem Sportlichen weiter. Im Eröffnungsspiel der grössten Fussball-WM der Geschichte kommt es zum Aufeinandertreffen von Mexiko und Südafrika. Die beiden Mannschaften trafen bereits vor 16 Jahren bei der WM in Südafrika aufeinander. Damals endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Am Samstag steht dann die Schweizer Nationalmannschaft zum ersten Mal im Einsatz. Zum Auftakt trifft die Mannschaft von Nati-Trainer Murat Yakin auf Katar. (riz)