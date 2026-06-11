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WM 2026: So verlief die erste WM-Eröffnungsfeier

Performers on the pitch during the opening ceremony before the start of the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. CORRECTS DATE FROM S ...
Im Aztekenstadion fand die erste Eröffnungsfeier statt.Bild: keystone

«Bienvenidos a Mexico»: Das war die WM-Eröffnungsfeier mit Shakira und Andrea Bocelli

Am Donnerstag fand eineinhalb Stunden vor dem ersten WM-Spiel die Eröffnungsfeier statt. Stars wie Shakira, Burna Boy und viele andere sorgten für eine farbenfrohe Show.
11.06.2026, 18:3011.06.2026, 21:00
Timo Rizzi
Timo Rizzi
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So, jetzt sind die Spieler auf dem Platz und die Hymnen erklingen
Somit ist die Eröffnungsfeier definitiv zu Ende. Danke zum zweiten Mal fürs Mitverfolgen.
Erhebt eure Gläser: Auch Gianni Infantino ist da
Und er hält natürlich den WM-Pokal in seinen Händen.
Andrea Bocelli tritt auf
Jetzt singt Andrea Bocelli. Er tritt sicher neutral auf, denn eine italienische Flagge befindet sich aktuell nicht auf dem Feld. Zusammen mit Bocelli steht EJAE auf der Bühne.


Jetzt geht es kurz vor dem Spielbeginn doch noch weiter
Sascha Ruefer hat gerade gesagt, dass die Zeremonie doch noch weitergeht. Die 48 Flaggen der WM-Teilnehmer werden alle in die Mitte des Stadions getragen. Andrea Bocelli wird wohl auch noch auftreten. Es geht aber nicht mehr lange, bis die Partie startet.

Ich danke euch
Vielen Dank fürs Mitlesen und auch für eure Inputs. In weniger als einer Stunde beginnt dann das Eröffnungsspiel. Falls noch mehr Auftritte folgen, halte ich euch hier auf dem Laufenden.
Liveticker
Das Eröffnungsspiel ist gestartet: Mexiko geht gegen Südafrika schon fast in Führung
Dies war der Auftritt von Shakira
video: srf
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von Ohne
@züristone.. Das Gesicht? Hab grad ergoogelt, dass sie nächstes Jahr 50 wird ... das einzige seltsame an ihrem Gesicht ist, dass sie immer noch gleich aussieht wie vor 20 Jahren 😅
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von Wackelarmiger Windhosenkamerad
Hab leider geblinzelt und dem Erröfnungs... naja, nennen wir es Moment verpasst. Das war ja mal seeehr kurz
Ich schliesse mich züristone an
Es war zwar nur eine kurze Show, aber dafür sehr unterhaltsam.
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von züristone
Aber vielleicht war auch das Bild so schlecht, ich habe sie ehrlich nicht erkannt
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von züristone
Oh, Was ist mit dem Gesicht von Shakira passiert? Ist das wirklich Shakira?

Sonst aber eine sympathisch unaufgeregte Show. Fand ich gar nicht so schlimm wie erwartet.
Das war es schon?
Das waren ja nicht einmal 20 Minuten und die Eröffnungsfeier ist schon vorbei. Auf die eine Art bin ich erleichtert, aber irgendwie auch ein wenig traurig. Nie sah man Gianni Infantino...😔 Ich hoffe, es hat trotzdem ein Kaltgetränk für euch alle gegeben.
Burna Boy dürfen wir nicht vergessen
Shakira tritt natürlich nicht nur mit etwas 20 Tänzerinnen auf, sondern auch mit Burna Boy, welcher den Song mit der Pop-Ikone zusammen singt.
SHAAAKIRAAAA
Darauf haben wir gewartet: Shakira performt ihren WM-Song «Dai, Dai». Alle jubeln und stehen.

Die Lieder kenne ich auch
J Balvin singt mal ein Lied, welches auch ich kenne. Die Choreografen zeigen eine schöne Show und der Sänger begeistert mit seinem riesigen Smile.

Belinda legt nach
Belinda performt mit einer Band zusammen und kaum schreibe ich fertig kommt schon J Balvin. Im Büro ruft meine Arbeitskollegin zu: «Den kennt man.» Also, dann schauen wir mal!

Danny Ocean ist der Nächste
Nach Mana geht es gleich weiter mit Danny Ocean. Auch Ocean liefert eine tolle Show. Gianni hat hier wirklich nicht gespart mit den Kosten. Ein schönes Bühnenbild und der WM-Pokal in der Mitte.
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von züristone
Oh Maná 💕
Es geht Schlag auf Schlag weiter
«Bienvenidos a Mexico», sagt Downs und es geht gleich weiter mit Mana. Bevor ihr fragt: Nein, den kenne ich auch nicht. Aber die 80'000 Fans im Stadion schon. Denn diese singen lauthals mit. Gänsehautstimmung
Jetzt singt Lila Downs (kenn ich nicht)
Lila Downs ist die erste Sängerin bei der Eröffnungsfeier. Sie singt aber nicht, sondern hält eine schöne Ansprache. «Fussball verbindet uns alle», sagt Downs. Danke an Sascha Ruefer, dass er sagte, wer das ist.
Die Eröffnungsfeier ist gestartet
Nur eine kurze Eröffnungsfeier😢
Die positive Nachricht: Rainer-Maria Salzgeber hat soeben gesagt: «Die Eröffnungsfeier startet gleich. »
Die schlechte Nachricht: «Es wird eine kurze Eröffnungsfeier»
Besser als die Eröffnungsfeier
Die Eröffnungsfeier ist noch immer nicht gestartet. Dafür zeigt SRF Highlights von der WM 1986. Die Hand Gottes und das Jahrhundert-Tor von Diego Maradona. Da schwelgen wohl viele Fussball-Romantiker in schönen Erinnerungen.

Während wir warten, machen wir doch nochmals eine Umfrage
Wer gewinnt das Eröffnungsspiel?
An dieser Umfrage haben insgesamt 221 Personen teilgenommen
So es ist 19.30 Uhr
Wir wären ready für die Eröffnungsfeier, aber irgendwie befindet sich jeder TV-Sender noch im Studio. Das SRF sendet sogar erst ab 19.35 Uhr. Beim ZDF werden Bilder vom südafrikanischen Team gezeigt, welches bei der Anreise ein Tänzchen einlegt. «Das ist WM», schwärmt die Moderatorin.
Die Vorfreude auf die Eröffnungsfeier ist wirklich riesig
Nur noch wenige Minuten
In weniger als zehn Minuten soll die grosse, besondere, grossartige, fantastische Eröffnungsfeier in Mexiko starten.
Weitere Ideen für ein Trinkspiel willkommen
Falls ihr noch mehr Ideen für ein Trinkspiel oder Bingo habt, scheut euch nicht, diese mit allen zu teilen. Mittrinken kann ich leider nicht, aber ich werde bei jedem Infantino-Einblender an euch denken. 🍻
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von züristone
Können wir es bitte wie beim ESC handhaben? Jedes mal, wenn man Gianni sieht ein Shot etc? Was sind die Regeln bitteschön? Wenn dann nochmal die megatolle und grossartigste Eröffnungsfeier in den USA läuft, könnte man bei jeder Einblendung der US Flagge einen Drink nehmen. Dann sind wir alle schon blau bevor das Spiel anfängt.
Verwirrung
Ich komme nicht mehr ganz draus. Die Eröffnungsfeier geht angeblich doch nur 20 Minuten. Wurde gerade beim ORF gesagt. Was genau stimmt, weiss wohl niemand so genau. Ich hoffe, dass es wenigstens Gianni weiss.
Uns interessiert deine Meinung
Auf was freust du dich mehr?
An dieser Umfrage haben insgesamt 162 Personen teilgenommen
Für die Fussball-Interessierten, so legendär ist das Aztekenstadion
In diesem sagenumwobenen Stadion findet das WM-Eröffnungsspiel statt
Auf diesem heiligen Rasen findet bald die Eröffnungsfeier und das erste WM-Spiel statt
Das Stadion füllt sich bereits
Dabei finde ich den WM-Song von Österreich viel besser

So klingt der WM-Song von Shakira
Um 19.30 Uhr geht es los
Eineinhalb Stunden, bevor das Eröffnungsspiel stattfindet, startet die grosse Eröffnungsfeier. Positive Nachrichten für Fans von Eröffnungsfeiern: Beim ersten Spiel von Kanada und den USA findet noch einmal eine Eröffnungszeremonie statt. Danke Gianni Infantino.
Herzlich Willkommen
Heute ist es endlich so weit. Die Fussball-Weltmeisterschaft wird eröffnet. Doch bevor das erste Spiel zwischen Mexiko und Südafrika stattfindet, kommt es noch zu einer 90-minütigen Eröffnungsfeier. Bei dieser treten Musikikonen wie Shakira oder Andrea Bocelli auf. Aber das ist noch lange nicht alles. Ebenfalls werden folgende Stars (ich kenne niemand) im Aztekenstadion auftreten: Alejandro Fernandez, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, EJAE, J Balwin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana und Tyla. Es gibt auch noch Gerüchte, dass Madonna einen Auftritt haben wird. Ich freue mich sehr darauf, das mit euch zu erleben.


Eine grosse Show wurde angekündigt. Am Schluss dauerte die Eröffnungsfeier im mexikanischen Aztekenstadion zunächst nicht länger als zwanzig Minuten. Kurz vor Spielbeginn kam es aber nochmal zu einer Zusatzshow.

Zunächst hielt Lila Downs eine Ansprache. «Fussball verbindet uns alle», sagte die Sängerin, bevor es direkt weiterging mit Mana. Nach Danny Ocean, Belinda und J Balvin folgte bereits das Highlight.

Zusammen mit Burna Boy performte Shakira den WM-Song «Dai, Dai» (Deutsch: «Los geht's»). Nach ihrem Auftritt war die ganze Show aber bereits wieder vorbei.

Der Auftritt von Shakira.Video: SRF

Zwanzig Minuten vor Spielbeginn trat dann auch noch der italienische Sänger Andrea Bocelli zusammen mit EJAE auf. Kurz bevor die Spieler auf den Rasen kamen, hatte auch noch FIFA-Präsident Gianni Infantino seinen Auftritt und er präsentierte den WM-Pokal.

Für alle Fans von Eröffnungsfeiern gibt es gute Neuigkeiten: Vor den ersten Partien von Kanada und den USA finden noch zwei weitere Eröffnungszeremonien statt. Kanada bestreitet das erste Spiel am Freitag um 21 Uhr und die USA in der Nacht auf Samstag.

Jetzt geht esaber mit dem Sportlichen weiter. Im Eröffnungsspiel der grössten Fussball-WM der Geschichte kommt es zum Aufeinandertreffen von Mexiko und Südafrika. Die beiden Mannschaften trafen bereits vor 16 Jahren bei der WM in Südafrika aufeinander. Damals endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Am Samstag steht dann die Schweizer Nationalmannschaft zum ersten Mal im Einsatz. Zum Auftakt trifft die Mannschaft von Nati-Trainer Murat Yakin auf Katar. (riz)

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