Shakira bringt einen neuen WM-Song. Bild: keystone

Zum dritten Mal nach 2010 und 2014: So klingt der neue WM-Song von Shakira

Die Kolumbianerin kündigt auf Instagram den Song «Dai Dai» mit Burna Boy an – gedreht im Maracana-Stadion. Der Clip verrät bereits, was Fans am 14. Mai erwartet.

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Mit einem kurzen Clip im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro hat Shakira den offiziellen WM-Song zur Fussball-Weltmeisterschaft 2026 angekündigt. Der Song heisst «Dai Dai» und entstand gemeinsam mit dem nigerianischen Künstler Burna Boy. Er soll am 14. Mai erscheinen.

Im rund einminütigen Video läuft die 49-Jährige mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen. Dann zeigt sie eine Choreographie mit Tänzern in Trikots aus Argentinien und Kolumbien. Am Ende fährt die Kamera aus dem Stadion – auf dem Tribünendach steht «We are ready». Die Fifa teilte den Beitrag ebenfalls.

«Dai Dai» bedeutet auf Italienisch «Los geht»s, los geht«s». Es ist bereits der zweite Song eines geplanten WM-Albums. Die Fifa hatte im März angekündigt, erstmals ein ganzes Album mit WM-Songs zu veröffentlichen. Zuvor war «Lighter» von Jelly Roll und Carín León erschienen.

Einer der legendärsten WM-Songs: Waka Waka.

Für Shakira ist es nicht der erste WM-Song. 2010 steuerte sie mit «Waka Waka (This is Africa)» die Hymne zur Endrunde in Südafrika bei, 2014 folgte «La La La» für das Turnier in Brasilien. Wenige Tage zuvor hatte sie an der Copacabana in Rio de Janeiro ein kostenloses Konzert vor rund zwei Millionen Besuchern gegeben. Die WM 2026 startet am 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada. (riz/tonline)