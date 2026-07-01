Michael Byrne und Alison Doody im Film «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug». Bild: IMAGO / Allstar

Bekannt aus «Indiana Jones» und «Harry Potter»: Schauspieler Michael Byrne ist tot

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Der Schauspieler Michael Byrne ist tot. Er starb bereits am 20. Juni im Alter von 82 Jahren. Die Nachricht wurde unter anderem durch einen Nachruf publik, den der britische Guardian veröffentlichte. Eine Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Zu Byrnes berühmtesten Rollen zählt Colonel Vogel in Steven Spielbergs «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug».

Zudem kennt man Michael Byrne vor allem als gealterten Gellert Grindelwald in «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1». (hkl)