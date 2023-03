Ein Suizid erschüttert Polen – und wirft ein schlechtes Licht auf die Regierung

Im August 2020 wird ein polnischer Jugendlicher sexuell missbraucht, im Dezember 2022 wird der Fall plötzlich medial aufgerollt. Kurze Zeit später nimmt sich der Junge das Leben und bringt staatsnahe Medien in Erklärungsnot.

Am 17. Februar hat sich der 15-jährige Mikołaj Filiks das Leben genommen. Heute wurde er bestattet, morgen wäre er 16 Jahre alt geworden.

Der Fall erschüttert Polen, denn der Suizid scheint das Resultat unrechtmässiger Verstrickungen zwischen Politik, Justiz und Medien gewesen zu sein.

Den Stein ins Rollen gebracht hat ein Bericht beim Radio Szczecin – einem lokalen Radio und Newsportal in der Woiwodschaft Westpommern. Darin wurde von einem pädophilen Beamten in der Regionalregierung berichtet. Im ersten Satz heisst es, dass der Beauftragte für Suchtprävention, Krzysztof F., «wegen Pädophilie, Anstiftung zum Drogenkonsum von Kindern und Besitz einer erheblichen Menge berauschender Mittel» 2021 verurteilt worden sei.

Dann folgt der Satz, in dem viele ein unnötiges und letztlich tödliches Weiterspinnen der Tragödie sehen:

In Szczecin gibt es nur drei Parlamentarier. Nach einer kurzen Google-Suche weiss in Polen deshalb jeder und jede: Bei der Politikerin handelt es sich um Magdalena Filiks. Sie ist Mutter von zwei Töchtern und einem Sohn - Mikolaj Filiks.

Die Tat hatte sich bereits im August 2020 ereignet, Täter Krzysztof F. wurde 2021 verurteilt. Die Öffentlichkeit erfuhr zum Schutz der Opfer nichts davon, bis sich die Geschichte Ende 2022 urplötzlich wie ein Lauffeuer durch die polnische Medienlandschaft verbreite. Aus dem Nichts wurde Mikolaj Filiks als sexuelles Missbrauchsopfer ins Rampenlicht gezerrt.

Wenige Wochen später, am 17. Februar, nahm er sich das Leben.

Für die Oppositionpartei ist klar: Mikolaj Filiks ist das Opfer eines hässlichen politischen Machtkampfes geworden.

Magdalena Filiks ist Abgeordnete der Bürgerplattform (PO), der grössten Oppositionspartei in Polen. In einer Koalition mit der agrarisch-konservativen Polnischen Volkspartei (PSL) regierte die PO das Land von 2007 bis 2015 – bis sie von der national-konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von der Regierungsspitze verdrängt wurde. Diese regiert seither mit der absoluten Mehrheit, wobei sie laut der Organisation Human Rights Watch den Rechtsstaat zunehmend aushöhlt.

Seit ihrer Machtübernahme liegt die PiS deshalb einem dauernden Konflikt mit der EU. Grund ist eine Justizreform, die anstrebt, das Gerichtswesen der politischen Macht unterzuordnen.

Kontinuierliche Recherchen von Human Rights Watch bestätigen, dass Gerichte und das Justizsystem immer wieder gezielt politisch instrumentalisiert wurden, um insbesondere die Rechte von Frauen, Mädchen und LGBT-Personen zu untergraben. So hat das polnische Verfassungsgericht 2020 beispielsweise fast alle Ausnahmeregeln des strengen Abtreibungsgesetzes aufgehoben.