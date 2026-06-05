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Sauerstoff-Leck auf der ISS: Nasa bereitet Evakuierung vor

Sauerstoff-Leck auf der ISS: Nasa bereitet Evakuierung vor

Alarm auf der Internationalen Raumstation: Die Besatzung ist laut Nasa aufgefordert worden, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten.
05.06.2026, 16:2805.06.2026, 16:45
Ein Artikel von
t-online

Die Astronauten und Kosmonauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind aufgefordert worden, sich wegen eines Luftlecks auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.

Nach Angaben der US-Weltraumagentur Nasa befindet sich das Leck im russischen Segment der ISS. Die Besatzungsmitglieder seien aufgefordert worden, sich in ihre Raumfahrzeuge zurückzuziehen.

NASA-Sprecherin Bethany Stevens schrieb auf der Social-Media-Plattform X, dass solche Probleme in der ISS nicht neu seien. Der betroffene Stationsteil leide «seit einiger Zeit unter Rissen und Lecks». Diese Risse seien schon immer ein Grund zur Sorge, den die NASA genau beobachtet habe.

(dsc/t-online)

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