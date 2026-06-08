Münchner Flughafen musste Betrieb stundenlang einstellen – das war der Grund

Auslöser des Feueralarms im Tower des Flughafens München ist ein defektes Bauteil gewesen. Der Flughafen musste den Betrieb am Sonntagabend während mehreren Stunden einstellen.

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Das Bauteil gehörte zu der Lüftungsanlage und wurde dann ausgetauscht, wie ein Sprecher des Flughafens am späten Sonntagabend sagte. Nun könne der Tower wieder ohne Einschränkungen arbeiten.

Der Münchner Flughafen musste am Sonntagabend den Betrieb einstellen. (Symbolbild) Bild: keystone

Zuvor hatte der Flughafen mitgeteilt, dass der Betrieb vorübergehend eingestellt worden sei. «Der Tower am Flughafen München wurde um 20:33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert», hiess es auf der Webseite. «Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt.» Rund zwei Stunden später gab es allerdings bereits wieder einzelne Starts.

Der Münchner Flughafen wollte nun möglichst viele Flüge noch bis in die Nacht hinein abfertigen. (sda/dpa)