Lonley Planet

1973 veröffentlichte das britische Ehepaar Tony und Maureen Wheeler einen Reiseführer mit dem Titel «Across Asia on the Cheap». Sie ahnten damals noch nicht, dass dieser Reiseführer den Grundstein für eine weltweite Reisemarke namens Lonely Planet sein würde. Fast 50 Jahre später gehört ihr Reiseführer-Imperium, Lonely Planet, zu den einflussreichsten weltweit.

Der Konzern gehört inzwischen der britischen BBC. Jährlich gibt Lonley Planet ein «Best of Travel»-Kompendium heraus und kürt die Top Ten der Länder, Städte und Regionen weltweit.