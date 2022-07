Eine Million Pilger zum Hadsch in Mekka erwartet – strenge Coronavirus-Vorschriften

Zum grössten Hadsch seit Ausbruch der Corona-Pandemie werden ab Mittwoch in Mekka in Saudi-Arabien eine Million Pilger erwartet.

Unter ihnen sind in diesem Jahr 850'000 Gläubige aus dem Ausland. Alle Pilger in der heiligsten Stadt des Islams müssen geimpft sein und strenge Hygieneregeln einhalten.

Wer nach Mekka will, muss gegen das Coronavirus geimpft sein. Bild: keystone

Der Hadsch umfasst unter anderem die Umkreisung der Kaaba, den beeindruckenden schwarzen Würfel in der Grossen Moschee von Mekka, die Versammlung am Berg Arafat sowie die symbolische Steinigung des Teufels in Mina.

Vor drei Jahren - also vor der Corona-Krise - nahmen etwa 2.5 Millionen Menschen an der Pilgerfahrt teil, die jeder gesunde Muslim mindestens einmal im Leben unternehmen muss. (sda/afp)