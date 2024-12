Zwei Festnahmen nach Tötung von General Kirillow in Moskau

Nach dem tödlichen Bombenanschlag auf den russischen General Igor Kirillow haben Ermittler in Moskau nach Medienberichten zwei Verdächtige festgenommen. Durch Überwachungskameras am Tatort hätten die Behörden deren Autos identifizieren können, berichteten die Zeitungen «Kommersant» und «Iswestija» und das Portal «RBK». Eine offizielle Bestätigung gab es bislang nicht.

In den Berichten war von mutmasslichen Organisatoren des Anschlags die Rede. Diese hätten die Täter über Messengerdienste angeworben und sie in Kontakt mit dem ukrainischen Geheimdienst SBU gesetzt. Auch dies war nicht überprüfbar.

Ein Verdächtiger ist ein 29-jähriger Usbeke, berichtet das russische Propagandaportal RT. Er werde verdächtigt, das Attentat begangen zu haben, bei dem Kirillow, und sein Assistent Ilja Polikarpow getötet worden seien, und habe gestanden, «von ukrainischen Spezialkräften rekrutiert» worden zu sein.

Er wurde getötet: General Igor Kirillow. Bild: keystone

Er habe die Anweisung erhalten, einen selbst gebauten Sprengsatz an einem Elektroroller in der Nähe von Kirillows Wohnsitz anzubringen, teilte das russische Ermittlungskomitee laut RT mit. Als Gegenleistung seien ihm 100'000 Dollar und ein Leben in einem anderen europäischen Land versprochen worden, heisst es in dem Bericht.

Kirillow, Chef der russischen Truppen zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Waffen, war am Dienstagmorgen vor seinem Wohnhaus in Moskau von einem Sprengsatz getötet worden. Auch sein Adjutant kam ums Leben. Russische Ermittler sprachen von Terror und gingen sofort von einer Tat ukrainischer Geheimdienste aus. In Kiew liess der SBU inoffiziell durchblicken, dass der Anschlag auf sein Konto gehe. (rbu/sda/dpa/t-online)