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Russischer Drohnenangriff: Ein Toter und Verletzte in Kiew

epaselect epa13298625 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian drone strike on a residential building in Kharkiv, northeastern Ukraine, 12 October 2026, amid the ongoing Russian invasion. At l ...
Erneut kam es zu russischen Drohnenangriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.Bild: keystone

Russischer Drohnenangriff: Zwei Tote und Verletzte in Kiew

12.10.2026, 20:3212.10.2026, 21:28

Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. «Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass auf Russland mehr Druck ausgeübt werden muss», schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform Telegram. Moskau verlängere den Krieg und schicke als Antwort auf den US-Vorschlag einer Energiewaffenruhe weitere Drohnen. «Wir zählen darauf, dass die Vereinigten Staaten diese Signale Russlands sehen und entschlossen handeln werden», schloss Selenskyj. Es sei Stärke notwendig, um Russland zu einem Kriegsende zu zwingen.

Zuvor hatte Bürgermeister Vitali Klitschko über knapp ein Dutzend weitere Verletzte bei Telegram informiert. Die Drohne schlug demnach in ein 25-stöckiges Hochhaus im Ostteil der Dreimillionenstadt ein. Mehrere Autos seien zudem in Brand geraten. (sda/dpa)

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