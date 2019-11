Berühmter russischer Historiker bei der Entsorgung von Leichenteilen erwischt

In Berlin fällt die Mauer: So schaffte es Aram Radomski als erster über die Grenze

Seine Fotos und Filmaufnahmen der Massenproteste haben den DDR-Bürgern in den letzten Tagen vor dem Mauerfall Mut gemacht. Doch als der Staatskritiker Aram Radomski am 9. November 1989 über die Grenze in den Westen kam, war er zuerst einmal enttäuscht.

Aram Radomski steht an diesem verregneten Oktobervormittag 2019 an der Bornholmer Strasse in Berlin, kurz vor der «Bösebrücke». Doch so nennt sie hier niemand. Im Volksmund heisst der Übergang schlicht Bornholmer Brücke. Nasskalt, viel Verkehr, dazu dieser ständige Wind. Die Strasse über die Brücke führt vom östlichen Ortsteil Prenzlauer Berg nach Wedding in Westberlin.

Da, wo heute ein Lidl-Einkaufszentrum steht, geschah vor 30 Jahren Historisches. Der Grenzübergang Bornholmer Strasse, damals …