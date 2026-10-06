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Ukraine: Selenskyj warnt vor neuem Grossangriff Russlands

epa13280793 Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with Germany&#039;s Chancellor Friedrich Merz (not pictured) at the Mariinskyi Palace in Kyiv, Ukraine, 0 ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet mit einem neuen russischen Grossangriff.Bild: keystone

Selenskyj warnt vor neuem Grossangriff Russlands

06.10.2026, 20:4006.10.2026, 20:40

Die Ukraine rechnet nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einem neuen Grossangriff des russischen Militärs. «Es liegen aktuelle Informationen des Geheimdienstes vor, wonach die Russen einen massiven Angriff vorbereiten», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er rief die Bevölkerung auf, die Warnmeldungen vor Raketenangriffen zu beachten. «Die ukrainischen Sicherheitskräfte und unsere Luftstreitkräfte sind bereit zu reagieren, soweit es unsere Verteidigungsmittel zulassen», sagte er und deutete damit den Mangel an Abwehrwaffen an.

Er fügte der Warnung seine Hoffnung auf mehr Hilfe der westlichen Verbündeten mit entsprechenden Waffensystemen hinzu. «Vieles hängt von unseren Partnern ab – von jedem Staats- und Regierungschef, von jedem Staat auf der Welt, der über die Verteidigungsmittel verfügt, die wir benötigen, und die bereit ist, diese an uns weiterzugeben», sagte Selenskyj. «Die Welt ist grösser als das russische Böse, und der Schutz des Lebens muss eine gemeinsame Aufgabe sein.»

Das russische Militär hat zuletzt seine Angriffe auf Städte und Ballungszentren in der Ukraine verstärkt und nutzt Schwächen in der ukrainischen Abwehr aus. Die ukrainische Flugabwehr leidet unter Munitionsmangel vor allem bei Waffensystemen, mit denen sich ballistische Raketen bekämpfen lassen. (sda/dpa)

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