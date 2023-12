Kremlkritiker Nawalny erneut nicht zu eigenem Prozess zugeschaltet

«Es ist schon der sechste Tag, an dem wir nicht wissen, wo Alexej ist und was mit ihm geschieht», schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Montag auf X (vormals Twitter). Vor einem Gericht in der Stadt Kowrow werden derzeit Klagen des Politikers gegen die Gefängnisleitung verhandelt. Seit Donnerstag wurde Nawalny nicht mehr, wie üblich, zu dem Prozess zugeschaltet.

Israel: Schon 7000 Hamas-Terroristen getötet – das Nachtupdate

Der Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen geht auch in der neunten Woche in unvermindert brutaler Härte weiter. In der südlichen Stadt Chan Junis, die als Hochburg der Hamas gilt, sowie in Dschabalia im Norden Gazas habe die israelische Armee ihre Angriffe in der Nacht zum Sonntag fortgesetzt, meldete die «Times of Israel» unter Berufung auf palästinensische Berichte. Man habe inzwischen etwa 7000 Hamas-Terroristen getötet, hatte am Vorabend Israels Nationaler Sicherheitsberater Zachi Hanegbi dem Sender Channel 12 gesagt. Israel macht Jagd auf Hamas-Chef Jihia al-Sinwar, der wolle, dass die Hamas bis zum bitteren Ende kämpft.