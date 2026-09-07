Beim Berg Mischirgi im Nordkaukasus ist eine Lawine niedergegangen. Bild: iStockphoto

Mindestens elf Tote nach Lawinenabgang im Nordkaukasus

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Bei einem Lawinenabgang im russischen Nordkaukasus sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Sechs Bergsteiger seien verletzt worden, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium. Nach sechs weiteren Alpinisten werde noch gesucht. Zehn Mitglieder der insgesamt 33-köpfigen Gruppe konnten sich den Angaben nach unverletzt retten.

Die Lawine war demnach vom 5'018 Meter hohen Berg Mischirgi im Besengi-Tal in der russischen Teilrepublik Kabardino-Balkarija abgegangen. Die Nachrichtenagentur Tass stufte dies als das grösste Bergunglück in Russland seit 2022 ein, als mehr als 120 Menschen bei einem Lawinenunglück in Nordossetien gestorben waren. (sda/dpa)