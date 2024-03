Russland erwägt Atomkraftwerk auf dem Mond

Russland erwägt nach offiziellen Angaben den Bau eines Atomkraftwerks auf dem Mond. «Heute ziehen wir ernsthaft das Projekt der Lieferung und des Aufbaus einer Energieanlage auf der Mondoberfläche in Betracht, irgendwann zwischen 2033 und 2035 gemeinsam mit unseren chinesischen Kollegen», sagte der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Juri Borissow, am Dienstag bei einer Veranstaltung vor Jugendlichen.

65-jährige Frau in Deutschland nach Polizei-Grossaufgebot überwältigt – viele Fragen offen

Nach dem Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr am Aachener Luisenhospital in Deutschland haben die Ermittler am Dienstag viele offene Fragen zu klären. Eine 65-jährige Frau hatte dort am Montagabend mit einer Sprengstoff-Attrappe und einer Schreckschusswaffe stundenlang Angst und Schrecken verbreitet. Die Ermittler gehen von Suizidabsichten aus.

Im Laufe des Einsatzes war bekannt geworden, dass die Wohnung der Frau in Eschweiler am Montagnachmittag ausgebrannt war. Sie wird verdächtigt, den Brand selbst gelegt zu haben. Das Kölner Polizeipräsidium berichtete am frühen Dienstagmorgen von einem entsprechenden Brief. Einzelheiten zu den Hintergründen wurden zunächst nicht bekannt.